28.06.2024 12:22 Рита Парфенова

Ворог продовжує штурмувати в районі Вовчанська.

Наші воїни контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.



Фото ілюстративне

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 28 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку в районі Вовчанська відбулися три успішні відбиття атак противника, четверта атака триває в даний час, але українські військові утримують свої позиції без втрат. За оновленою інформацією, російські втрати на цьому напрямку за останню добу становлять 119 осіб убитими та пораненими, а також знищено чотири артилерійські системи та 13 автомобілів.

На Куп’янському напрямку відбулись дві зустрічі біля Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація під контролем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харкова та області КАБами, ФАБами, УМБП Д-30 СМ, з РСЗВ та артилерії.