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28.06.2024  17:05   

Окупанти завдали удару по Харківській області (оновлено)

Ворог здійснив обстріл населеного пункту Циркуни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Через обстріл є пошкодження цивільної інфраструктури. 
 
За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом від обстрілів окупантів загинула жінка.
 
Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. 
 
Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на територї цивільного підприємства. 

 

Тэги:  агрессия россии, харків
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