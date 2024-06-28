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28.06.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявлено випадок захворювання на африканську чуму свиней

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомляє, що встановлено випадок захворювання свиней на африканську чуму свиней в особистому господарстві громадянина, передає РЕДПОСТ .

 
Африканську чуму свиней в особистому господарстві громадянина, що мешкає в селі Федорівка Нововодолазької селищної ради Харківського району виявили фахівці.
 
Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській районній державній адміністрації 27 червня встановлено карантинні обмеження щодо АЧС та затверджено План організаційних, ветеринарно-санітарних і господарських заходів щодо ліквідації вогнища АЧС у с. Федорівка та недопущення розповсюдження інфекції на території району:
 
  • епізоотичним вогнищем визначено територію особистого господарства громадянина в селі Федорівка;
  • зона захисту  радіусом 3 км, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем – села Федорівка та Круглянка Нововодолазької селищної ради з прилеглими лісовими та польовими масивами;
  • зона спостереження (нагляду) – території населених пунктів: села Мануйлове, Знам’янка, Новопросянське, Стара Водолага, Павлівка, Бахметівка, Ординка, Пластунівка Нововодолазької селищної ради Харківського району та села Яблунівка, Черемушна, Литвинівка, Брідок, Піски, Катричівка, Шийки, Данильчин Кут, Кобзарівка, Козаченківка, Зайцівка, Довжик Валківської громади Богодухівського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області у тварини виявили сказ.

Тэги:  харків, чума, медицина
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