28.06.2024 16:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові на станції метро «Вокзальна» встановлюють нові таблички з назвою станції

Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна», передає РЕДПОСТ .

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Харківського міського голови Ігоря Терехова станцію метро «Південний вокзал» було перейменовано на «Вокзальну».

Нові таблички виконано з дотриманням єдиного стилю, котрий використовується майже на усіх станціях Харківського метрополітену, крім тих де назви виконані художніми шрифтами та іншими техніками.

Також тривають підготовчі роботи з перейменування станції «Ярослава Мудрого».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці розповіли, які речі намагалися перевезти пасажири.