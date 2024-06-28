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28.06.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові на станції метро «Вокзальна» встановлюють нові таблички з назвою станції

Співробітники метрополітену встановлюють нові таблички з назвою на колійні стіни на станції «Вокзальна», передає РЕДПОСТ .

 
Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Харківського міського голови Ігоря Терехова станцію метро «Південний вокзал» було перейменовано на «Вокзальну». 
 
Нові таблички виконано з дотриманням єдиного стилю, котрий використовується майже на усіх станціях Харківського метрополітену, крім тих де назви виконані художніми шрифтами та іншими техніками.
 
Також тривають підготовчі роботи з перейменування станції «Ярослава Мудрого».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці розповіли, які речі намагалися перевезти пасажири.
 
Тэги:  харків, метро
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