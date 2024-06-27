27.06.2024 17:55 Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці розповіли, які речі намагалися перевезти пасажири

Компанія наразі посилює контроль за дотриманням правил перевезень та зупиняє спроби перевозити заборонене.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Компанія виручила мільйони українців на початку повномасштабного вторгнення, коли була паралізована традиційна логістика, перевозячи чимало критичних відправлень, у т.ч. пасажирськими поїздами.

Наразі вона ж посилює контроль за дотриманням правил перевезень та зупиняє спроби перевозити заборонене.

«Сьогодні показово зупинили кричущу ситуацію: спробу передати поїздами… біологічні матеріали для аналізів однієї з приватних лабораторій. Причому це далеко не перший випадок, коли приватні лабораторії вчиняють так, вочевидь, намагаючись зекономити на спеціалізованих перевезеннях.

Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику»,- йдеться у повідомленні.

Також були виявлені випадки, коли українці намагалися передавати цуценят, кошенят, весільні торти та весільні сукні, документи, квіти та ліки.

«Вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити. Особливо в поточну погоду, коли немає можливості гарантувати температурний режим»,- сказали в Укрзалізниці.

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