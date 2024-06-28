28.06.2024 20:05 Віталій Хінєвіч

Наслідки обстрілу Циркунів показали правоохоронці

28 червня близько 16:25 ворог здійснив три авіаційні удари по селу Циркуни Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі будівлі та складські приміщення непрацюючого підприємства. Виникла пожежа.

Отримали поранення вісім людей — пʼять жінок та троє чоловіків.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом від обстрілів окупантів загинула жінка.