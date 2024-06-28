28.06.2024 20:50 Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова відновлюють подачу води у пошкоджені обстрілами будинки

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» продовжують заходи щодо відновлення подачі послуг у будинках, пошкоджених ворожими обстрілами в Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, ведуться ремонтні роботи на вулиці Наталії Ужвій, що на Північній Салтівці.

Як повідомив начальник управління Валерій Харлан, ремонтні роботи проводяться в тих будинках, мешканці яких повернулися до своїх квартир або планують заселення, а також звернулися на підприємство з проханням відновити подачу послуг та оплачувати їх.

«Зокрема сьогодні, 28 червня, закінчили реконструкцію та розведення пошкоджених лежаків води в одному з дев'ятиповерхових будинків на вулиці Наталії Ужвій. Будівля дуже постраждала від обстрілів, внаслідок чого багато квартир пошкоджено пожежами.

У період інтенсивних ворожих ударів усі мешканці поїхали, але після відносного затишшя поступово повертаються. На даному етапі проводимо встановлення запірної арматури у всі під'їзди, на всі стояки, щоб надалі відновити подачу води індивідуально та поквартирно. Повністю забезпечити послугу поки що немає можливості, та й потреби теж немає, оскільки на сьогодні в будинку постійно проживають лише чотири родини. Але наша служба провела необхідні підготовчі процеси для можливості у короткий період подати воду до кожної квартири», - зазначив Валерій Харлан.

За його словами, єдина і головна перешкода для повного підключення води залишається відсутність мешканців, і, як наслідок, немає доступу до їх квартир для ревізії та подальшого ремонту внутрішньобудинкових систем.

«Щоб забезпечити стале водопостачання на стояку, спочатку – перевірка та відновлення комунікацій, а після – спостереження під тиском. Тільки після цієї системної роботи подається вода у квартири. Ми пояснили, чому неможливо подати послугу негайно і попередили ініціаторів про наші вимоги. Зі свого боку, підготували всі технологічні передумови для оперативного відновлення водопостачання», - підкреслив начальник управління.

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