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28.06.2024  21:30   Дмитро Колонєй

Готуємо сирники з бананом без борошна

Чудовий рецепт всього з двох основних інгредієнтів.


Готуємо сирники з бананом без борошна
Як пише РЕДПОСТ, сирники з бананом виходять ще солодші за класичні, і все це при додаванні в них мінімальної кількості цукру.
 

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Сирники з бананом без борошна

 

Що варто врахувати

  • Якщо маса надто суха влити трохи молока, 
  • Якщо сирники розвалюються, додати яєчний білок. 
  • Не забити перевернути в процесі, якщо використовуєте духовку 
 

Продукти: 

  • 250 г сиру, 
  • 2 банани, 
  • ванілін.
 

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Розім'яти усі інгредієнти до однорідності. 
  2. Ложкою викласти сирники на сковороду 
  3. Обсмажити із двох сторін. (Або запекти їх у духовці 25 хвилин при 180 градусах)
Нагадаэмо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати бразильський лимонад.
 
Тэги:  рецепт, сирники, без борошна, сир, банан
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