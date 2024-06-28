28.06.2024 21:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські вилучили підпільні підакцизні товари на суму майже 62 тисячі гривень

З торговельного приміщення правоохоронці вилучили близько 450 пачок цигарок та близько 500 пляшок алкоголю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час відпрацювання території Наталинської громади дільничні офіцери поліції спільно з офіцерами громади Красноградського райвідділу виявили факт незаконного збуту підакцизної продукції. На товарах були відсутні марки акцизного збору, продаж здійснювався без ліцензії.

Щодо правопорушників співробітники поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний матеріал скеровано до суду для прийняття рішення.

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