Прогноз погоди у Харкові на 29 червня

Вранці небо буде ясним, і таким воно залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 28–39°.
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Сьогодні важливими є чіткість, конкретність і прагматизм у справах. Навколишні шукатимуть свій інтерес, тому ясно формулюйте свої цілі та вигоди.
Вранці небо буде ясним, і таким воно залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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