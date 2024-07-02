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02.07.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

В Україні представили майданчик e-Lot: що він передбачає

Платформа e-Lot дозволяє робити державні закупівлі простими, прозорими та надзвичайно ефективними.

 
Про це передає РЕДПОСТ із посиланням на Сучасні електронні закупівлі e-Lot.
 
Зазначається, що інтерфейс платформи є зручним у використанні та швидким. Також e-Lot має двофакторну аутентифікацію, висококласне шифрування. 
 
«Ми вживаємо всі заходи, щоб ваші персональні та фінансові дані залишалися під надійною охороною. У світі цифрових можливостей ми стоїмо на сторожі вашої безпеки»,- кажуть представники платформи.
 
На e-Lot все відбувається в режимі реального часу. Кожен етап тендерів і закупівель – на вашому екрані. Жодних прихованих умов, жодних маніпуляцій. Тільки чесні, відкриті та конкурентні процеси, що формують довіру.
 
У свою чергу команда e-Lot завжди готова допомогти користувачам швидко і компетентно вирішити будь-який виклик. Надання експертної підтримки є основною місією.
 
«e-Lot – це постійне вдосконалення та розвиток. Ми працюємо, щоб ви отримували найкращий досвід, найсучасніші інструменти та найвищу ефективність. Ми завжди напередодні ваших потреб, тому що ваш успіх – це наше найбільше досягнення»,- додають спеціалісти платформи.
 
Приєднатися до платформи e-Lot можна за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що набір до Молодіжної ради стартував у Харкові.
 
Тэги:  e-lot, платформа
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