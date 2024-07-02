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02.07.2024  11:51   Рита Парфенова

Про відключення світла 2 липня в Харкові розповіли в Укренерго

У вівторок, 2 липня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

Згідно з повідомленням Укренрего, 2 липня з 10:00 до 13:00 будуть застосовуватися дві черги двох черг графіків погодинних відключень. А з 13:00 до кінця доби обмеження буде розширене трьох черг графіків погодинних відключень.

Причиною цих обмежень є зростання споживання електроенергії в умовах літньої спеки. Прогнозується, що в Україні в середньому буде до +32°C. Звертаємо вашу увагу на необхідність розумного споживання електроенергії: уникайте одночасного включення потужних електроприладів.

Щоб отримати детальну інформацію про графіки відключень у вашій області, відвідайте офіційні сайти Обленерго або їхні майданчики у соціальних мережах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.

Тэги:  відключення світла, харків
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