Про відключення світла 2 липня в Харкові розповіли в Укренерго

У вівторок, 2 липня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.
Згідно з повідомленням Укренрего, 2 липня з 10:00 до 13:00 будуть застосовуватися дві черги двох черг графіків погодинних відключень. А з 13:00 до кінця доби обмеження буде розширене трьох черг графіків погодинних відключень.
Причиною цих обмежень є зростання споживання електроенергії в умовах літньої спеки. Прогнозується, що в Україні в середньому буде до +32°C. Звертаємо вашу увагу на необхідність розумного споживання електроенергії: уникайте одночасного включення потужних електроприладів.
Щоб отримати детальну інформацію про графіки відключень у вашій області, відвідайте офіційні сайти Обленерго або їхні майданчики у соціальних мережах.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.
Комментариев: 0
Не відкладайте справи на потім, щоб не проґавити можливості. Сьогоднішні зусилля можуть відкрити нові перспективи у різних сферах.
Увесь день небо буде ясним, і хмари не з'являться до самого вечора. Опадів не очікується.
2 липня відзначають День податківця України.
влажность:
давление:
ветер: