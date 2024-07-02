02.07.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

Пошуки зниклої жінки та порушення ПДР: правоохоронці отримали та опрацювали 1232 звернення громадян

Більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 90 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

В селі Рокитне Лозівського району працівники поліції повернули додому літню жінку, яка страждає на втрату пам'яті. 73-річна пішла з дому та загубилась. Правоохоронці розшукали зниклу. Будь-яких протиправних дій щодо неї скоєно не було.

Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 9 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів ворога горіли школа та пшеничне поле на Харківщині.