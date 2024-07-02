02.07.2024 12:05 Віталій Хінєвіч
Пошуки зниклої жінки та порушення ПДР: правоохоронці отримали та опрацювали 1232 звернення громадян
Більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 90 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
В селі Рокитне Лозівського району працівники поліції повернули додому літню жінку, яка страждає на втрату пам'яті. 73-річна пішла з дому та загубилась. Правоохоронці розшукали зниклу. Будь-яких протиправних дій щодо неї скоєно не було.
Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 9 громадян отримали травми.
Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
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писав, що внаслідок обстрілів
ворога горіли школа та пшеничне поле на Харківщині.
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