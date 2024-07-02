02.07.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання в одному із селищ Дергачівської громади

Газовики Харківської філії «Газмережі» відновили газопостачання у одне із селищ Дергачівської громади, де росіяни обстріляли і пошкодили газорозподільну систему населеного пункту, передає РЕДПОСТ .

Через інтенсивні обстріли місць прокладання газопроводу, роботи з відбудови газорозподільної системи селища тривали близько місяця.

Наразі газорозподільна система, яка забезпечує газом майже 350 будинків, відновила роботу.

Протягом минулого тижня «Газмережі» локалізували дев’ять аварій на мережах, що виникли через обстріли Харківської області. Більше половини з них припали на Куп’янський район.

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