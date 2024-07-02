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02.07.2024  12:34   Рита Парфенова

На Харківщині псевдоволонтер ошукав військовослужбовця ЗСУ

У місті Лозова стався випадок шахрайства, коли мешканець під виглядом псевдоволонтера обманом заволодів коштами військовослужбовця ЗСУ.

у Лозовій псевдоволонтер ошукав військовослужбовця ЗСУ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У листопаді 2022 року мешканець міста Лозова випадково зустрівся зі своїм знайомим, який є військовослужбовцем ЗСУ. Під час розмови військовослужбовець висловив потребу у квадрокоптері для виконання військових завдань.
 
Молодий чоловік назвав себе волонтером та заявив, що може допомогти з цим запитом. У подальшому листуванні через месенджер, він повідомив, що володіє квадрокоптером і пропонує його передати за передоплату в розмірі 30 тисяч гривень.
 
Військовослужбовець, довіряючи знайомому, переказав гроші на його банківську картку. Після цього "волонтер" припинив усі спроби зв'язку і привласнив отриману суму.
 
Лозівська окружна прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний акт за фактом шахрайства і направила його до суду. Діяння кваліфікується за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування веде Лозівський РВП ГУНП в Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харкова викрила жінку, яка шахрайським способом отримувала пенсію померлої родички.

 

Тэги:  шахрайство, прокуратура, харків
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