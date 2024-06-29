У Харкові шахрайка майже два роки отримувала пенсію померлої матері

Поліція Харкова викрила жінку, яка шахрайським способом отримувала пенсію померлої родички.
Слідство встановило, що у квітні 2022 року вона поховала свою 81-річну матір та отримала свідоцтво про її смерть. Зловмисниця не повідомила органи Пенсійного фонду про смерть матері та, маючи доступ до банківської картки, продовжувала отримувати пенсію з травня 2022 по грудень 2023 року.
Шахрайку викрили у ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Харківського РУП № 2. Слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні шахрайства за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до 3 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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