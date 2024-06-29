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29.06.2024  12:05   Рита Парфенова

У Харкові шахрайка майже два роки отримувала пенсію померлої матері

Поліція Харкова викрила жінку, яка шахрайським способом отримувала пенсію померлої родички.

шахрайка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 54-річня харків'янка близько двох років отримувала пенсію своєї померлої матері, незаконно заволодівши майже 80 тисячами гривень.

Слідство встановило, що у квітні 2022 року вона поховала свою 81-річну матір та отримала свідоцтво про її смерть. Зловмисниця не повідомила органи Пенсійного фонду про смерть матері та, маючи доступ до банківської картки, продовжувала отримувати пенсію з травня 2022 по грудень 2023 року.

Шахрайку викрили у ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Харківського РУП № 2. Слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні шахрайства за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до 3 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби оператори спецлінії «102» прийняли 1154 звернення від громадян Харківщини.

 

Тэги:  шахрайство, поліція, харків
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