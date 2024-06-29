На Харківщині тривають атаки в районах Вовчанська та Стельмахівки

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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 29 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку зараз відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві - відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована.

Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали пораненняя та травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.