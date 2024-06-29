29.06.2024 09:11 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 29 квітня

Одна людина загинула, дев'ять отримали пораненняя та травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.



Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.

Протягом минулої доби військові рф застосували проти мирного населення Харківської області авіацію, артилерію, міномети, РСЗВ, ракети та авіацію.

Зафіксовані руйнування:

с. Варварівка, Вовчанська громада, Чугуївський район. 28 червня о 09:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ загинула цивільна жінка.

Вовчанська громада, Чугуївський район. 28 червня о 09:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ загинула цивільна жінка. с. Циркуни, Харківський р-н. 28 червня о 16:20 військові рф завдали авіаудари трьома КАБами, пошкоджено приватні будинки, будівля підприємства, автомобіль. Поранено вісім цивільних людей.

Харківський р-н. 28 червня о 16:20 військові рф завдали авіаудари трьома КАБами, пошкоджено приватні будинки, будівля підприємства, автомобіль. Поранено вісім цивільних людей. с. Білий Колодязь, Вовчанська ТГ, Чугуївський р-н. 28 червня о 16:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу уламкові поранення та вибухові травми отримала цивільна жінка, пошкоджено приватний будинок.

Вовчанська ТГ, Чугуївський р-н. 28 червня о 16:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу уламкові поранення та вибухові травми отримала цивільна жінка, пошкоджено приватний будинок. с. Митрофанівка, Дворічанська громада, Куп'янський район. 28 червня о 20:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю свиноферми, сільгосптехніку.

Дворічанська громада, Куп'янський район. 28 червня о 20:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю свиноферми, сільгосптехніку. с. Петро-Іванівка, Дворічанська громада, Куп'янський район. 28 червня о 08:30 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

Дворічанська громада, Куп'янський район. 28 червня о 08:30 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. с. Одноробівка. 28 червня військові рф обстріляли населений пункт з артилерії. Влучили по околиці села. Без постраждалих та руйнувань.

28 червня військові рф обстріляли населений пункт з артилерії. Влучили по околиці села. Без постраждалих та руйнувань. смт Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район. 29 червня о 05:00 внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю «Будинку науки та техніки», дитячий садочок.

Куп'янський район. 29 червня о 05:00 внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю «Будинку науки та техніки», дитячий садочок. с. Богуславка, Борівська громада, Ізюмський район. 29 червня о 06:00 внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння.

Протягом 28 червня слідчі провели 23 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.