Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 29 квітня

Одна людина загинула, дев'ять отримали пораненняя та травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.
Протягом минулої доби військові рф застосували проти мирного населення Харківської області авіацію, артилерію, міномети, РСЗВ, ракети та авіацію.
Протягом 28 червня слідчі провели 23 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.
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Сьогодні важливими є чіткість, конкретність і прагматизм у справах. Навколишні шукатимуть свій інтерес, тому ясно формулюйте свої цілі та вигоди.
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З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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