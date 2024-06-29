29.06.2024 08:36 Рита Парфенова

Рятувальники загасили дві пожежі в Циркунах, що виникли внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Протягом минулї доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, дві пожежі спричинили ворожі авіаобстріли села Циркуни в Харківському районі області.

Вдень 28 червня авіабомбові удари ворога по житловому сектору та цивільному підприємству у селі Циркуни призвели до пожежі у двох житлових будинках та господарчій споруді, охопивши площу близько 200 кв.м. Крім цього, були пошкоджені прилеглі житлові будівлі з надвірними забудовами.



Також в іншому місці згорів вантажний автомобіль на площі 10 кв.м. і трава на площі 300 кв.м., пошкоджена складська будівля місцевого агропідприємства. За попередніми даними, вісім осіб постраждало.

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Загалом протягом доби з 28 по 29 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

3 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

8 – інші виїзди.

Мешканцям с. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 7,5 т. питної води.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12045 осіб, з них 930 дітей та 278 маломобільних осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 червня близько 16:25 ворог здійснив три авіаційні удари по селу Циркуни Харківського району.