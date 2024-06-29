29.06.2024 08:17 Рита Парфенова

Склад БК та близько сотні солдат: про добові втрати ворога на Харківському напрямку

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.



Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку російські сили активно атакували в районі міста Вовчанськ, проте безуспішно. Сили оборони успішно стримують противника та завдають контрудари. Зокрема, був знищений ворожий склад з боєприпасами, а добові втрати ворога склали близько сотні вбитими та пораненими.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районах Кругляківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Більшість атак була відбита, інші ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 червня близько 16:25 ворог здійснив три авіаційні удари по селу Циркуни Харківського району.