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29.06.2024  08:17   Рита Парфенова

Склад БК та близько сотні солдат: про добові втрати ворога на Харківському напрямку

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському та Куп'янському напрямках.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку російські сили активно атакували в районі міста Вовчанськ, проте безуспішно. Сили оборони успішно стримують противника та завдають контрудари. Зокрема, був знищений ворожий склад з боєприпасами, а добові втрати ворога склали близько сотні вбитими та пораненими.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районах Кругляківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Більшість атак була відбита, інші ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 червня близько 16:25 ворог здійснив три авіаційні удари по селу Циркуни Харківського району.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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