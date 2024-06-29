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29.06.2024  09:40   Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 399 дітей

Більше ніж 1962 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

ракетний удар по золочеву

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, на ранок 6 лютого 2024 року, згідно з даними ювенальних прокурорів, втратила життя 551 дитина, а понад 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій - 550,
  • Харківській - 399,
  • Херсонській - 154,
  • Дніпропетровській - 152,
  • Київській - 130.

Зокремя, 26 червня влуслідок авіаудару ворога по місту Дергачі Харківської області постраждали 17-річна дівчина і двоє хлопчиків 12 та 15 років

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали пораненняя та травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.

Тэги:  смерть, дитина, харків, агресія росії
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