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29.06.2024  10:10   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Оператори спецлінії «102» прийняли 1154 звернення від громадян Харківщини.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Усі повідомлення були оперативно опрацьовані, більшість з них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення майна, шахрайств і незаконного обігу наркотиків.
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки 35 осіб до територіальних підрозділів.
 
На блокпостах області, з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти, правоохоронці разом з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.
 
Під час відпрацювання території поліцейські виявили 2 громадян, причетних до незаконного обігу наркотиків, і вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на Харківщині сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, а троє отримали травми. Крім того, поліція викрила 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.
Тэги:  поліція, харків
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