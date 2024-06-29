Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Усі повідомлення були оперативно опрацьовані, більшість з них стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення майна, шахрайств і незаконного обігу наркотиків.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки 35 осіб до територіальних підрозділів.

На блокпостах області, з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти, правоохоронці разом з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили 2 громадян, причетних до незаконного обігу наркотиків, і вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на Харківщині сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, а троє отримали травми. Крім того, поліція викрила 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram