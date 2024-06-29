Як прикордонники розтрощили техніку окупантів на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники «Шквалу» результативно попрацювали на Харківському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Пілоти FPV-дронів прикордонної комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону влучно атакували ворога на Харківщині.
Завдяки ударним дронам прикордонники знищили техніку та живу силу противника. Втрати противника уточнюються.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.
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