    
Главная Новини Харкова Армія Як прикордонники розтрощили техніку окупантів на Харківському напрямку (відео)
29.06.2024  12:29   

Як прикордонники розтрощили техніку окупантів на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники «Шквалу» результативно попрацювали на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Пілоти FPV-дронів прикордонної комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону влучно атакували ворога на Харківщині.

Завдяки ударним дронам прикордонники знищили техніку та живу силу противника. Втрати противника уточнюються.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Армія Харківські прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів 19.06 Армія «Візит ввічливості» до Шебекіно: харківські прикордонники відповіли на російську атаку (відео) 15.06 Армія Прикордонники Харківщини знищили транспорт окупантів на Вовчанському напрямку (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 