29.06.2024 12:29

Як прикордонники розтрощили техніку окупантів на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники «Шквалу» результативно попрацювали на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Пілоти FPV-дронів прикордонної комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону влучно атакували ворога на Харківщині.

Завдяки ударним дронам прикордонники знищили техніку та живу силу противника. Втрати противника уточнюються.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.