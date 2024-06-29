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29.06.2024  12:55   Рита Парфенова

Зранку військові рф обстріляли Харківщину: є загибла та поранені (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула, а ще дві отримали поранення.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, рано вранці 29 червня ворог здійснив авіаційний удар по с. Богуславка Ізюмського району, що призвело до пошкодження приватних домоволодінь.
 
Сьогодні вранці російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий, внаслідок чого пошкоджені амбулаторія, пошта, навчальний заклад та житлові будинки. Отримала поранення 70-річна жінка. Потерпіла перебуває у лікарні.
 
На 28 червня припадає випадок смертельного обстрілу с. Варварівка Чугуївського району, де загинула 56-річна жінка.

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Також вчора, близько 16:30, російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району, у результаті чого поранена 62-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції прикладають усі зусилля для документування воєнних злочинів, вчинених з боку російських збройних сил.

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Під процесуальним керівництвом Ізюмської, Чугуївської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали пораненняя та травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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