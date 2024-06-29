Зранку військові рф обстріляли Харківщину: є загибла та поранені (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула, а ще дві отримали поранення.
Також вчора, близько 16:30, російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району, у результаті чого поранена 62-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні.
Прокурори та слідчі поліції прикладають усі зусилля для документування воєнних злочинів, вчинених з боку російських збройних сил.
Під процесуальним керівництвом Ізюмської, Чугуївської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали пораненняя та травми внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини протягом останніх 24 годин.
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