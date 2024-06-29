Кілька днів поспіль російські окупанти обстрілюють село на Харківщині

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
29 червня о 10:15 окупанти завдали артилерійського удару по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджені адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин, жертв немає.
Цей населений пункт перебуває під ворожим обстрілом вже чотири дні поспіль.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 червня військові рф обстріляли околицю села Одноробівка з артилерії.
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З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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