29.06.2024 13:39 Рита Парфенова

Кілька днів поспіль російські окупанти обстрілюють село на Харківщині

Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

29 червня о 10:15 окупанти завдали артилерійського удару по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджені адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин, жертв немає.

Цей населений пункт перебуває під ворожим обстрілом вже чотири дні поспіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 червня військові рф обстріляли околицю села Одноробівка з артилерії.