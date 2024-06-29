19 КАБів скинув ворог на населені пункти Харківщини з початку доби

Російські терористи продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Харківщині зі своєї території.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 29 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
Ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма - по району Веселого, і одну авіабомбу скинув неподалік Липців.
На Харківському напрямку було відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська, а ще дві атаки там же тривають.
На Куп’янському напрямку триває бій біля Стельмахівки, а також ворог бомбардує райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки, застосувавши вісім КАБів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 червня о 10:15 окупанти завдали артилерійського удару по селу Одноробівка.
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