29.06.2024 15:48 Рита Парфенова

Авіаудар росіян по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові завдав майже 900 мильйонів гривень екологічних збитків

Внаслідок влучання російської авіабомби в будівлю гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, збитки довкіллю склали сотні мільйонів гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Державна екологічна інспекція у Харківській області продовжує фіксувати наслідки російської агресії, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу та економіці регіону.

25 травня 2024 року ворожий ракетний удар керованими авіабомбами влучив у будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К». У результаті удару багато людей, які перебували в "Епіцентрі", загинули, отримали поранення та зникли безвісти.

Обстріл спричинив руйнацію будівлі та пожежу на площі понад 14 000 м², яка тривала 14 годин 30 хвилин. Пожежа призвела до значного забруднення атмосферного повітря через вигоряння будівельних матеріалів, створюючи над містом димову хмару та додаткову небезпеку для здоров'я мешканців.

За розрахунками Державної екологічної інспекції, шкода від неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферу становить 4 226 892,48 грн. Руйнація будівлі також спричинила засмічення земельних ресурсів, що оцінюється у 855 903 132,00 грн. Ці суми свідчать про величезний негативний вплив на екосистему та здоров'я населення.

Матеріали та розрахунки завданих збитків вже направлено до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Внаслідок ударів загинули 10 людей – 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.