02.07.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

У частині районів Харкова тимчасово не буде води

Комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, з метою підготовки об'єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, тимчасово з 09:00 до 17:00 3 липня буде припинено водопостачання:

частини Новобаварського району, обмеженої:

вул. Полтавський Щлях, залізничним полотном, вул. Великою Гончарівською, вул. Семінарською, пр. Любові Малої, вул. Юрія Паращука, Профспілковим бульваром, вул. Дудинською, Григорівським шосе, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях;

частини Холодногірського району, обмеженої:

вул. Полтавський Шлях, територією заводу «Харпластмас», вул. Золочівською, вул. Злагоди, вул. Ігоря Муратова, проїздом Таборовим, окружною дорогою, вул. Рельєфною, пров. Гірським, вул. Гірською, залізничним полотном до вул. Полтавський Шлях.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram