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02.07.2024  13:37   Рита Парфенова

У Харкові збільшили видатки на децентралізацію енергопостачання

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради.

У Департаменті бюджету і фінансів повідомили, що це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів. Так, місто отримає 2,3 млн грн на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти та 1,9 млн грн - на підтримку учнів з особливими освітніми потребами.

Водночас у Харкові були збільшені видатки на:

  • реалізацію заходів, пов’язаних з децентралізацією системи комунальної теплоенергетики та підготовкою систем опалення і водопостачання до зимового періоду, - на 642 млн грн;
  • проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхових житлових будинках та на об’єктах соціально-культурного призначення - на 120 млн грн;
  • надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями - на 66,9 млн грн.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на позечерговій сесії міськради 30 квітня з бюджету Харкова збільшили видатки на відновлення зруйнованих ТЕЦ та захісні споруди.
Тэги:  бюджет, сесія, харків
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