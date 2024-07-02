02.07.2024 13:37 Рита Парфенова

У Харкові збільшили видатки на децентралізацію енергопостачання

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради.

У Департаменті бюджету і фінансів повідомили, що це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів. Так, місто отримає 2,3 млн грн на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти та 1,9 млн грн - на підтримку учнів з особливими освітніми потребами.

Водночас у Харкові були збільшені видатки на:

реалізацію заходів, пов’язаних з децентралізацією системи комунальної теплоенергетики та підготовкою систем опалення і водопостачання до зимового періоду, - на 642 млн грн;

проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхових житлових будинках та на об’єктах соціально-культурного призначення - на 120 млн грн;

надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями - на 66,9 млн грн.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на позечерговій сесії міськради 30 квітня з бюджету Харкова збільшили видатки на відновлення зруйнованих ТЕЦ та захісні споруди.