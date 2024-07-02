У Харкові збільшили видатки на децентралізацію енергопостачання

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.
Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради.
У Департаменті бюджету і фінансів повідомили, що це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів. Так, місто отримає 2,3 млн грн на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти та 1,9 млн грн - на підтримку учнів з особливими освітніми потребами.
Водночас у Харкові були збільшені видатки на:
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