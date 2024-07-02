На Харківщині прикордонники спалили «буханку» окупантів біля Вовчанська (відео)

Для ускладнення логістики ворога прикордонна бригада «Гарт» продовжує вислідковувати та знищувати техніку окупантів. На Вовчанському напрямку група «Фурія», що спеціалізується на ударних і розвідувальних операціях, вразила транспортний засіб російських військ.

Аеророзвідники помітили автомобіль противника, прихований у лісосмузі, та передали координати для повітряного удару дронами-камікадзе. У результаті прицільної атаки машина окупантів, відома як «буханка», загорілася, що значно ускладнило логістичні операції ворога.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як бійці бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях та транспортних засобах окупантів у населеному пункті Вовчанськ за допомогою FPV-дронів.