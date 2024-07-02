На Харківщині прикордонники спалили «буханку» окупантів біля Вовчанська (відео)

Прикордонні підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати російсько-окупаційні війська, що вторглися на північ Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
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Не відкладайте справи на потім, щоб не проґавити можливості. Сьогоднішні зусилля можуть відкрити нові перспективи у різних сферах.
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