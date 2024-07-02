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02.07.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

Вербувала кадри для ворожої адміністрації: викрито 48-річну мешканку Куп'янська

Співробітники СБУ встановили, що 48-річна жителька Куп'янська добровільно пішла на співпрацю з російсько-окупаційними військами.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у червні 2022 року жінка прийняла пропозицію ворога і очолила відділ кадрового забезпечення при окупаційній адміністрації держави-агресора.
 
Обіймаючи псевдопосаду колаборантка налагоджувала роботу відділу у складі ворожого органу влади. Вона виконувала накази, розпорядження і вказівки незаконного керівництва «Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».
 
За даними слідства, жінка агітувала населення співпрацювати з окупантами. Зокрема, вона займалась підбором кадрів до тимчасової цивільної адміністрації .
 
Після деокупації регіону зловмисниця переховується на території рф, де намагається уникнути правосуддя.
 
За матеріалами СБУ фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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