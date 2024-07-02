02.07.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові безкоштовно ховатимуть загиблих внаслідок агресії рф

З бюджету Харківської міської територіальної громади відшкодовуватимуться витрати на поховання на міських кладовищах харків’ян, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради депутати затвердили Програму організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також цивільних осіб, загиблих (померлих) в результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією рф проти України, на 2024-2027 роки.

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, за перше півріччя 2024 року в Харкові було поховано 298 загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії рф, у тому числі 77 цивільних. З огляду на масштаби руйнувань житлового фонду та об’єктів інфраструктури Харкова внаслідок ворожих обстрілів, які не припиняються, існує потреба в організації безплатного поховання зазначених категорій населення.

З міського бюджету відшкодовуватимуться фактичні витрати на визначені програмою ритуальні послуги, але в розмірі не більше трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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