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08.05.2024  11:36   Рита Парфенова

До судів Харкова намагалися пронести вогнепальну зброю, ножі та сльозогінні балончики

У квітні цього року до судових установ Харківщини не допустили 4549 предметів, які становили загрозу для життя та здоров'я громадян.

Що несуть відвідувачі до судових установ Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, загальна кількість предметів, не допущених з початку року, склала 16937 одиниць.

Найчастіше виявляли та не допускали до судів такі види предметів:

  • вогнепальна зброя: найбільше випадків було зафіксовано в Харківському апеляційному суді (24 випадки), Дзержинському районному суді (16 випадків), Київському районному суді та Харківському окружному адміністративному суді (по 11 випадків);
  • пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями: найбільше виявлено у Комінтернівському районному суді (19 випадків), Ленінському районному суді (16 випадків) та Київському районному суді (14 випадків);
  • ножі: найбільше виявлено у Ленінському районному суді (81 випадок), Московському районному суді (64 випадки), Комінтернівському районному суді (61 випадок), Київському районному суді (60 випадків) та Жовтневому районному суді (44 випадки);
  • балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії: найбільше виявлено у Жовтневому районному суді (62 випадки), Харківському апеляційному суді (54 випадки), Київському районному суді (40 випадків) та Московському районному суді (53 випадки).

заборонені предмети

Загалом, під час поверхневої перевірки з використанням металошукачів було виявлено наступне:

  • вогнепальна зброя – 128 одиниць;
  • пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями – 103 одиниці;
  • бойові патрони та патрони, споряджені гумовими кулями – 2966 одиниць;
  • ножі – 649 одиниць;
  • балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії – 458 одиниць;
  • електрошокові пристрої – 7 одиниць.

Служба судової охорони закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування у судових установах, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Близнюківський та Сахновщинський районні суди перейшли під охорону Служби судової охорони.
Тэги:  судова охорона, харків
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