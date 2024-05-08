До судів Харкова намагалися пронести вогнепальну зброю, ножі та сльозогінні балончики

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, загальна кількість предметів, не допущених з початку року, склала 16937 одиниць.
Найчастіше виявляли та не допускали до судів такі види предметів:
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вогнепальна зброя: найбільше випадків було зафіксовано в Харківському апеляційному суді (24 випадки), Дзержинському районному суді (16 випадків), Київському районному суді та Харківському окружному адміністративному суді (по 11 випадків);
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пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями: найбільше виявлено у Комінтернівському районному суді (19 випадків), Ленінському районному суді (16 випадків) та Київському районному суді (14 випадків);
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ножі: найбільше виявлено у Ленінському районному суді (81 випадок), Московському районному суді (64 випадки), Комінтернівському районному суді (61 випадок), Київському районному суді (60 випадків) та Жовтневому районному суді (44 випадки);
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балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії: найбільше виявлено у Жовтневому районному суді (62 випадки), Харківському апеляційному суді (54 випадки), Київському районному суді (40 випадків) та Московському районному суді (53 випадки).
Загалом, під час поверхневої перевірки з використанням металошукачів було виявлено наступне:
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вогнепальна зброя – 128 одиниць;
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пристрої для відстрілу патронів, споряджені гумовими кулями – 103 одиниці;
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бойові патрони та патрони, споряджені гумовими кулями – 2966 одиниць;
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ножі – 649 одиниць;
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балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії – 458 одиниць;
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електрошокові пристрої – 7 одиниць.
Служба судової охорони закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування у судових установах, задля безпеки кожного учасника судового процесу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Близнюківський та Сахновщинський районні суди перейшли під охорону
Служби судової охорони.