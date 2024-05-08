08.05.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У «Харківводоканалі» розповіли, як виконують заявки городян

З початку поточного року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» виконали 3800 заявок, що надійшли від харків'ян до міської диспетчерської служби «15-62», передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 8 травня, заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, у цей складний час негайне реагування на звернення харків'ян є одним із пріоритетних напрямків у щоденній роботі ремонтників.

«Коло адресованих питань доволі багатогранне, але найактуальнішим є своєчасне та якісне усунення аварійних ситуацій, що виникають на мережах. Це пов'язано і з триваючою ворожою агресією під час якої в тій чи іншій мірі пошкоджуються водоводи. У разі виникнення аварій у районних службах вироблено чіткий план оперативних дій щодо їх ліквідації із залученням необхідних ресурсів.

Також заявки містян стосуються заміни люків. що вийшли з ладу та належного благоустрою місць розриттів. У зв'язку з цим бригадами проводиться необхідний комплекс технологічних заходів щодо приведення територій у порядок. На завершення хотілося б подякувати жителям міста за тісне сприяння та співпрацю», - наголосив Микола Завада.

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