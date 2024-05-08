Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі ці звернення були оперативно опрацьовані. Більшість із них стосувалися порушень законів та норм поведінки, таких як привласнення чужого майна, хуліганство, шахрайство, а також незаконний обіг наркотичних речовин.

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки 35 громадян, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області було перевірено понад 4300 транспортних засобів з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти, це було зроблено спільно з військовослужбовцями.

На станції метро «Метробудівників» був виявлений 25-річний харків'янин, який перебуває у розшуку з 2019 року за скоєння крадіжки за Оболонським управлінням поліції ГУНП у м. Київ. Інформація була передана ініціатору розшуку.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 7 осіб отримали травми.

Також працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби патрульні виявили 5 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.