Патрульні Харкова затримують перехожих з наркотиками (фото)

За останню добу патрульні виявили 5 осіб, у яких, ймовірно, були наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження. Далі цими випадками займатимуться слідчі.

Правоохоронці нагадують, що незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів підлягають кримінальній відповідальності.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 травня 2024 року.