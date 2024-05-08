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08.05.2024  10:42   Рита Парфенова

Патрульні Харкова затримують перехожих з наркотиками (фото)

Харківські правоохоронці продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання наркотиків.

наркотик зберігання наркотиків.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За останню добу патрульні виявили 5 осіб, у яких, ймовірно, були наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження. Далі цими випадками займатимуться слідчі.

Правоохоронці нагадують, що незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів підлягають кримінальній відповідальності.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 травня 2024 року.

Тэги:  наркотики, харків
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