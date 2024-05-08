Великий прапор повернувся на найвищий флагшток України в Харкові

У Харкові комунальники замінили полотнище Державного прапора України.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вранці 8 травня 2024 року після поліпшення погоди працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили менше полотнище на головному флагштоку міста на великий прапор.
Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим в Україні – його висота становить 101 метр, а розмір полотнища прапора складає 22,5 на 15 метрів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: після похмурого ранку настане ясний день, і хмари на небі не з'являться аж до вечора. Опадів не передбачається.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
влажность:
давление:
ветер: