08.05.2024 09:57 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 12

Богодухів – 13

Коломак – 11

Великий Бурлук – 12

Печеніги -10

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 10

Красноград – 11

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 травня 2024 року.