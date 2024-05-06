06.05.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 11

Богодухів - 11

Коломак - 09

Великий Бурлук - 12

Печеніги -12

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 11

Красноград - 13

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 5 травня 2024 року.