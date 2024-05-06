Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 5 травня 2024 року.
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День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, чого раніше не знали, як підступитися. Ваше самопочуття буде добрим: імунітет на висоті, а сила волі допоможе впоратися з будь-якими хворобами.
У Харкові з самого ранку небо буде без хмар, і погода залишатиметься ясною до кінця дня, незважаючи на похмурий досвітній час. Вранці, вдень і ввечері опадів не передбачається.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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