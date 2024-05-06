06.05.2024 09:40 Віталій Хінєвіч

Дві судові установи на Харківщині перейшли під охорону Служби судової охорони

Близнюківський та Сахновщинський районні суди перейшли під охорону Служби судової охорони. Це перші дві судові установи на Харківщині, що в умовах воєнного стану перейшли під захист судових охоронців у 2024 році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

Близнюківський та Сахновщинський районні суди Харківської області є віддаленими, оскільки розміщені за 150 кілометрів від обласного центру. Щороку тут проходить розгляд понад тисячі судових справ та матеріалів різних категорій.

Під час повномасштабного вторгнення справи Близнюківського районного суду з квітня 2022 року розглядалися на Дніпропетровщині, Сахновщинського — з березня на Полтавщині. Після деокупації Харківщини суди відновили свою територіальну підсудність.

Начальник територіального управління Служби судової охорони у Харківській області Андрій Марущенко зустрівся з представниками Феміди та обговорив питання забезпечення громадського порядку у судових установах, представив співробітників, які забезпечуватимуть громадський порядок.

«Взяття під охорону певної судової установи, у першу чергу, залежить від ситуації, яка склалась на території розташування суду. Для нас є пріоритетним питанням щодо взяття під охорону всіх судових установ Харківщини, — зазначив Андрій Марущенко. — Однак, Служба має свою специфіку й при відборі кандидатів на посади враховується фізична підготовка конкурсантів, мотивація. Перевагою є досвід набутий у військових формуваннях та правоохоронних органах та наявність вищої освіти. На сьогодні ми відчуваємо «кадровий голод», оскільки певна частина судових охоронців долучилася до захисту територіальної цілісності нашої країни. Але, незважаючи на всі проблеми, судова охорона продовжує забезпечення нормальних умов задля здійснення судочинства».

Відтепер пропуск осіб до судових установ відбуватиметься тільки за наявності документів, що посвідчують особу: паспорта, службового, пенсійного посвідчення, посвідчення водія або за допомогою електронного паспорта у мобільному застосунку «Дія». Відмовлено у відвідуванні суду може бути особам, які мають ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також не допускаються громадяни з ознаками респіраторних захворювань, з тваринами, вогнепальною, газовою та травматичною зброєю, легкозаймистими, вибухонебезпечними, отруйними речовинами та колюче-ріжучими предметами.

Нагадаємо, завдяки пильності судових охоронців, з початку цього року, до судових установ було не допущено пронесення понад шістнадцять тисяч заборонених предметів, що несуть загрозу для життя людей, а саме: ножі, вогнепальна зброя, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої тощо.

На території Харківщини упродовж двох років збройної агресії рф, пошкоджень зазнало чотирнадцять судів, три припинило роботу. Це Ізюмський та Куп’янський міськрайонні суди, Вовчанський районний суд. Нині під опікою Служби судової охорони перебуває 640 об'єктів системи правосуддя по всій території країні, з яких 136 — пошкоджено, 15 — зруйновано.

«Взяття під охорону судових установ, які наближені чи знаходяться у зоні бойових дій залежить від безпекових чинників з урахуванням належних умов для здійснення правосуддя, – зазначив Андрій Марущенко. – Всі учасники судового процесу мають бути у безпеці. Також це стосується й судів, що призупинили свою діяльність. Їх робота та охорона обов’язково буде відновлена з часом».

До кінця 2024 року під охорону територіального управління Служби судової охорони у Харківській області має перейти ще чотири судові установи: Краснокутський, Коломацький, Кегичівський та Зачепилівський районні суди Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР виявили у Харківській області.