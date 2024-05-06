06.05.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулі вихідні патрульні опрацювали 548 викликів, виявили 42 водія з ознаками сп'яніння, виявили 5 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 366 адмінправопорушень, з яких 289 за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 52 пішохода за порушення ними ПДР.

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