06.05.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

Протягом доби окупанти спричинили 9 пожеж у Харківській області

Протягом доби з 5 по 6 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вдень російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. Щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення, кількість уточнюється.

На місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері. На місці працювали психологи та сапери ДСНС.

В Куп'янському районі, с. Моначинівка, внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 300 кв.м. З під завалів рятувальниками було вилучено тіло жінки, 1935 р.н. Також постраждав 34-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

Куп'янський район, с. Ківшарівка, внаслідок обстрілу горіли квартири в багатоквартирному житловому будинку на площі 350 кв.м. Постраждав чоловік 1936 р.н., госпіталізований до медичного закладу.

Богодухівський район, м. Золочів, внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 20 кв.м. Постраждала 60-річна жінка.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів .

За цей період рятувальниками здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:

35 – на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинили ворожі обстріли;

3 – на чергування;

2 – на допомогу населенню;

7 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі розповіли, чим саме був обстріляний Харків на Великдень.