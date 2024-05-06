    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Руйнування, постраждалі та загибла: Харківщина на ранок 6 травня
06.05.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Руйнування, постраждалі та загибла: Харківщина на ранок 6 травня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під обстрілом була: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.
 
14:20 місто Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки —  постраждали 16 людей.
 
16:10 смт Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка.
 
5 травня 15:25 зс рф с. Моначинівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка.
 
6 травня 02:30 смт Золочів Богодухівський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків.
 
Фото надали у ХОВА
 
Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка.
 
Фото надали у ХОВА
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти спричинили 9 пожеж у Харківській області.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події У Харківській області ворожий ФАБ 1500 знищив цілу вулицю 06.05 Надзвичайні події Ворог двічі атакував прифронтові населені пункти на Куп'янщині 06.05 ЖКГ Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова 5 травня (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 