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06.05.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова 5 травня (фото)

У Шевченківському районі комунальники ліквідовують наслідки обстрілу, який стався на Великдень, 5 травня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП ''Харківблагоустрій''.
 
Під удар потрапили житлові будинки. Комунальники прибирають скло, габаритне сміття, розпилюють пошкоджені гілки та дерева. До роботи залучена спецтехніка.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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