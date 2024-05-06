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06.05.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 14 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків.
 
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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