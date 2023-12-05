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05.12.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

До судів Харківщини намагалися пронести ножі, газові балончики та електрошокові пристрої

У листопаді відвідувачі судів несли менше заборонених предметів до судових установ Харкова та Харківської області. Загалом кількість виявлених предметів становить 4 285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
 
Проте, вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями брали з собою харків'яни до  Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів  Харкова. Натомість відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети. 
 
 
В області значну кількість вогнепальної зброї не допустили до пронесення у Балаклійському районному суді. Натомість у Зміївському, Красноградському, Дергачівському районних судах та Первомайському міськрайонному суді несли ножі, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети.
 
Так, під час поверхневої перевірки було виявлено:
 
  • вогнепальна зброя – 108 од., 
  • для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями – 109 од., 
  • патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2796 од., 
  • ножі – 670 од.,
  • ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 205 од., 
  • балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 391 од., 
  • електрошокові пристрої – 6 од..
Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік з ножем ледь не вбив брата.
 
Источник:   Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області
 Тэги:  харків, суди
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