05.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

До судів Харківщини намагалися пронести ножі, газові балончики та електрошокові пристрої

У листопаді відвідувачі судів несли менше заборонених предметів до судових установ Харкова та Харківської області. Загалом кількість виявлених предметів становить 4 285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

Проте, вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями брали з собою харків'яни до Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів Харкова. Натомість відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети.

В області значну кількість вогнепальної зброї не допустили до пронесення у Балаклійському районному суді. Натомість у Зміївському, Красноградському, Дергачівському районних судах та Первомайському міськрайонному суді несли ножі, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети.

Так, під час поверхневої перевірки було виявлено:

вогнепальна зброя – 108 од.,

для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями – 109 од.,

патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2796 од.,

ножі – 670 од.,

ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 205 од.,

балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 391 од.,

електрошокові пристрої – 6 од..

Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

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