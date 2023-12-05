05.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
До судів Харківщини намагалися пронести ножі, газові балончики та електрошокові пристрої
У листопаді відвідувачі судів несли менше заборонених предметів до судових установ Харкова та Харківської області. Загалом кількість виявлених предметів становить 4 285 одиниць. Це на 737 одиниць менше, у порівнянні з жовтнем.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
Проте, вогнепальну зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями брали з собою харків'яни до Дзержинського, Комінтернівського, Київського та Ленінського районних судів Харкова. Натомість відвідувачі Київського, Московського, Ленінського та Дзержинського районних судів прихопили з собою ножі та інші загострені предмети.
В області значну кількість вогнепальної зброї не допустили до пронесення у Балаклійському районному суді. Натомість у Зміївському, Красноградському, Дергачівському районних судах та Первомайському міськрайонному суді несли ножі, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети.
Так, під час поверхневої перевірки було виявлено:
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вогнепальна зброя – 108 од.,
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для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями – 109 од.,
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патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2796 од.,
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ножі – 670 од.,
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ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 205 од.,
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балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 391 од.,
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електрошокові пристрої – 6 од..
Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу.
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