05.12.2023 11:31 Дмитро Колонєй

Втекла вночі: зниклу безвісті дівчину з Харківщини знайшли за сотні кілометрів від домівки

Поліція Харківщини розшукувала підлітка.



Втекла вночі: зниклу безвісті дівчину з Харківщини знайшли за сотні кілометрів від домівки



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 4 грудня 2023 року до богодухівських правоохоронців звернулась 39-річна жителька села Козіївка. Вона розшукувала свою 17-річну доньку. Дитина втекла з домівки о 4:00.

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Працівники сектору кримінальної поліції знайшли неповнолітню в Дніпропетровській області. Вона поїхала до хлопця у сусідню область, бо планувала зустріти там Новий рік. Свої дії вона обґрунтувала тим, що доросла та відповідає за свої дії самостійно. Поліцейські провели з дівчиною та батьками профілактичну бесіду.