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05.12.2023  11:31   Дмитро Колонєй

Втекла вночі: зниклу безвісті дівчину з Харківщини знайшли за сотні кілометрів від домівки

Поліція Харківщини розшукувала підлітка.


Втекла вночі: зниклу безвісті дівчину з Харківщини знайшли за сотні кілометрів від домівки
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 4 грудня 2023 року до богодухівських правоохоронців звернулась 39-річна жителька села Козіївка. Вона розшукувала свою 17-річну доньку. Дитина втекла з домівки о 4:00. 
 
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Працівники сектору кримінальної поліції знайшли неповнолітню в Дніпропетровській області.  Вона поїхала до хлопця у сусідню область, бо планувала зустріти там Новий рік. Свої дії вона обґрунтувала тим, що доросла та відповідає за свої дії самостійно. Поліцейські провели з дівчиною та батьками профілактичну бесіду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують дівчину, яка вранці пішла з дому.
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, дитина, харків
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