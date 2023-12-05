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05.12.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вітає харківських волонтерів

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з Міжнародним днем волонтера, передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов вітає харківських волонтерів
«Присвятивши своє життя допомозі іншим, ви стали надійним тилом держави.
 
Я пам’ятаю, як у перші, найважчі, дні повномасштабної війни ви готували та роздавали їжу харків’янам у метро. Пам’ятаю, як під обстрілами  евакуйовували жінок та дітей, як розвозили ліки та продукти харчування, як розбирали завали зруйнованих будівель та з якою швидкістю відпрацьовували звернення наших захисників, знаходячи необхідне спорядження. Тоді це врятувало український Харків. 
 
Сьогодні ви продовжуєте невтомно тримати цей фронт і боротися за мирне майбутнє наших дітей. І я безмежно вдячний усім харків’янам, які долучаються до волонтерської справи та роблять свій внесок у перемогу України над ворогом. Дякую за вашу чуйність, сміливість, небайдужість та готовність завжди прийти на допомогу! Ви - неймовірні люди, які роблять цей світ кращим!
 
Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, сил та наснаги для подальшої плідної праці на благо Харкова та всієї України!»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов нагородив співробітників місцевих адміністрацій.
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, волонтер
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