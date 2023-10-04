04.10.2023 11:50 Віталій Хінєвіч
Які заборонені предмети намагалися пронести громадяни до судів Харківщини
Судовими охоронцями Харківщини було не допущено до судових установ 3 505 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
У вересні, харків’яни тали менше брати з собою на судові засідання предметів підвищеної небезпеки. Так, у порівнянні з серпнем 2023 року, кількість заборонених предметів до пронесення зменшилася на 861 одиницю.
Зокрема, під час поверхневої перевірки, за допомогою металошукача було виявлено:
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вогнепальна зброя – 95 одиниць,
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пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 87 од.,
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патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2402 од.,
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ножі – 494 од.,
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ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 157 од.,
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балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 261 од.,
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електрошокові пристрої – 9 од.
Служба судової охорони вкотре нагадує харків’янам та відвідувачам міста про правила відвідування судів та їх дотримання, задля безпеки кожного учасника судового процесу.
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