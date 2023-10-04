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04.10.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Які заборонені предмети намагалися пронести громадяни до судів Харківщини

Судовими охоронцями Харківщини було не допущено до судових установ 3 505 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
 
У вересні, харків’яни тали менше брати з собою на судові засідання предметів підвищеної небезпеки. Так, у порівнянні з серпнем 2023 року, кількість заборонених предметів до пронесення зменшилася на 861 одиницю. 
 
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Зокрема, під час поверхневої перевірки, за допомогою металошукача було виявлено: 
 
  • вогнепальна зброя – 95 одиниць,
  • пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 87 од.,
  • патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2402 од.,
  • ножі – 494 од.,
  • ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 157 од.,
  • балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 261 од.,
  • електрошокові пристрої – 9 од.
 
Служба судової охорони вкотре нагадує харків’янам та відвідувачам міста про правила відвідування судів та їх дотримання, задля безпеки кожного учасника судового процесу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклий безвісти чоловік на Харківщині підірвався на міні окупантів.
 
Источник:   Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області
 Тэги:  харків, суди
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