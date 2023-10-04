04.10.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові двоє пенсіонерів отруїлися грибами

У Харківській області зареєстрований вже другий в поточному році випадок отруєння людини дикорослими грибами з 2 постраждалими.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Пенсіонери віком 81 та 73 роки, що мешкають у місті Харків, вживали дикорослі гриби тушковані, схожі на печериці, у своїх знайомих.

Через 4 години у подружжя виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, біль у шлунку, нудота, блювання, діарея. За медичною допомогою звернулись відразу. Наразі пенсіонери у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до спеціалізованого закладу охорони здоров’я.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Шановні громадяни, вкотре нагадуємо Вам, що отруєння грибами краще попередити, ніж потім лікувати. Застерігаємо від збирання та споживання дикорослих грибів. В похилому віці через хронічні хвороби навіть умовно – їстівні та їстівні дикорослі гриби можуть викликати симптоми отруєння.

У разі виникнення будь-яких симптомів отруєння, після їх вживання відразу звертайтесь за медичною допомогою»,- йдеться у повідомленні.